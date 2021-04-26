شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يواصل الدفع بمحمد شريف أساسيا في هجوم الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مواصلة الدفع بمحمد شريف، مهاجم الفريق، أساسيا في مباراة المصري غدا في الدوري، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به اللاعب الفترة الماضية.

ويثق موسيماني في محمد شريف بشكل تام، بعدما نال اللاعب إشادة ودعم الجهاز الفني، الذي يؤكد أن اللاعب يجتهد في التدريبات، وينفذ الدور المطلوب منه.

وأظهر محمد شريف مستوى مُتميزا عن غيره من مهاجمي الفريق الآخرين مروان محسن وبواليا وصلاح محسن.

ومن المقرر أن يقود محمد شريف هجوم الاهلي في مباراة المصري غدا بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري.

وشارك محمد شريف مع الأهلي في الموسم الجاري فى 25 مباراة، بمعدل دقائق 1232 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 لزملائه في الفريق، وهى الأرقام التي جعلت البعض يؤكد أنه مهاجم مصر الأول، وهو المهاجم الذى يبحث عنه النادى الأهلى منذ اعتزال القناص عماد متعب.