شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 26 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 26 أبريل 2021 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يرسل جدول الدورى كاملا للجهات الأمنية وينتهى 30 سبتمبر، خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعاً .

68 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك مقابل تفعيل جالاتا سراى شراء مصطفى محمد

ينتظر نادى الزمالك انتعاش خزينته بـ4 ملايين دولار، ما يعادل 68 مليون جنيه مصرى، نظير تفعيل نادى جالاتا سراى التركى بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول المعار لجالاتا سراى لمدة موسم ونصف تنتهى فى يوليو 2022. على معلول يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل يشارك على معلول الدولى التونسي فى تدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل، بعد اكتمال البرنامج التأهيلي الذى يخضع له حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة. وعانى معلول من إصابة قوية بتمزق فى العضلة الخلفية حرمته من تدريبات ومباريات الأهلي الفترة الماضية، وتحديداً منذ مباراة بايرن ميونيخ فى كأس العالم للأندية.

خشونة الركبة تُبعد أيمن أشرف عن مباريات الأهلي أسبوعاً

يواجه أيمن أشرف، لاعب الأهلي، شبح الغياب عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة التى حرمته من مباراة إنبي بالدورى، خاصة أن اللاعب تحامل على نفسه كثيراً وشارك فى المباريات وهو يعاني من هذه الإصابة الأمر الذى تقرر معه إعفاءه من عدة مباريات حتى يتعافي جيداً من الإصابة.

اتحاد الكرة يرسل جدول الدورى كاملا للجهات الأمنية وينتهى 30 سبتمبر

أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة جدول مسابقة الدوري الممتاز كاملا حتى الأسبوع الـ34 إلى الجهات الأمنية، والذى أعدته إدارة المسابقات ويتضمن الانتهاء من المسابقات المحلية 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم إعلان الجدول فور ورود الموافقات الأمنية.

تتجه النية داخل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، لمنح شريف إكرامى حارس مرمى الفريق راحة فى مواجهة نامونجو التنزانى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

تقام مباراة الأهلي والزمالك فى موعدها المُحدد يوم 10 مايو المقبل، بعدما رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري تأجيل أى مباراة فى بطولة الدوري. ورغم أن الأيام الماضية شهدت أنباء حول تفكير اتحاد الكرة فى تأجيل قمة الكرة المصرية يوم 10 مايو أو ترحيل بعض مباريات فريق الأهلي فى بطولة الدوري بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها المارد الأحمر الفترة الحالية، إلا أن اتحاد الكرة حسم الأمر خلال الساعات الماضية برفض هذه الفكرة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة القدم أنه لا نية مطلقاً لديهم لتأجيل أى مباراة فى مسابقة الدورى العام، وفق ما هو معلن من مواعيد المسابقة، كما يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن مجرد التفكير فى تأجيل أى مباراة رفاهية لا يملكها وسط الظروف غير الطبيعية التى تمر بها المسابقة، وهى الظروف التى أرغمت الموسم الحالى على الانطلاق متأخرا فى ديسمبر 2020. وتابع الجميع سبب انطلاق الموسم الحالى فى هذا التوقيت، نظرا لانتهاء الموسم الماضى متأخرًا، لاستكماله بعد توقف اقترب من الشهور الخمسة.