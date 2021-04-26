مدرب فياريال يمتدح النني قبل مواجهة أرسنال بالدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أوناي إيميري المدير الفني لفياريال الإسباني، أنه يتذكر الكثير من الذكريات الرائعة خلال الفترة التي تواجد خلالها مدربًا لأرسنال الإنجليزي من قبل.

وأشار إيميري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلى أنه يعتبر المصري محمد النني لاعبًا استثنائيًا يتواجد في صفوف أرسنال.

وسيلتقي فياريال وأرسنال وجهًا لوجه يوم الخميس القادم، في إطار مباريات الذهاب من الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي "يوروباليج".

وقال إيمري: "لدي ذكريات عظيمة في 17 شهرًا قضيتهم داخل أرسنال، كان لدينا الكثير من اللحظات الجميلة التي منحتنا خبرات داخل الملعب، كان أبرزها التأهل للمباراة النهائية للدوري الأوروبي ضد تشيلسي".

وأكمل: "دربت عدد كبير من اللاعبين الذين ما زالوا يلعبون لأرسنال حتى الآن، هناك الكثير من اللحظات الجميلة كانت بيننا، منهم هيكتور بليرين وكالوم شامبرس وروب هولدينج".

وأضاف: "من بين هؤلاء اللاعبين أيضًا هو محمد النني، إنه شخص استثنائي ولاعب استثنائي أيضًا، وكذلك ألكسندر لاكازيت وبيير أيميريك أوباميانج".

واختتم: "نيكولاس بيبي أيضًا من أهم اللاعبين في أرسنال، أعتقد أنه أصبح أكثر نضجًا الآن، هناك الكثير من الذكريات السعيدة التي بإمكاني أن أتحدث عنها في هذا الموقف".