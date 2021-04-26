أسامة نبيه: مستمر مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، أنه لا يفكر في الرحيل عن منصبه خلال الفترة الحالية.

وقال نبيه، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إنه لا يشغل نفسه بأي أمور خارج الملعب، مؤكدا أن تركيزه في الوقت الحالي هو الحفاظ على مسيرة الفريق في بطولة الدوري.

وأتم المدرب العام للزمالك: "مستمر في منصبي بشكل طبيعي ولا أفكر في الرحيل".

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض 16 مباراة.

ويواجه الزمالك حاليا فريق البنك الأهلي على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ17 للدوري المصري الممتاز.