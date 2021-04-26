مباشر الدوري.. الزمالك 3-0 البنك الأهلي.. إلغاء ركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما جمع البنك الأهلي 14 نقطة من 17 مباراة ليأتي في المرتبة الـ16 بجدول الترتيب.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، حميد أحداد.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، أحمد ياسين، عاصم صلاح، معروف يوسف، حسام الصانع، محمد بسيوني، محمد المثناني، كريم بامبو، فادي فريد.

ملخص المباراة:

دخل الزمالك في أجواء المباراة سريعا ونجح في فتح باب التسجيل بالدقيقة السابعة من عمر المباراة من هجمة مرتدة بدأها يوسف أوباما، الذي مرر الكرة إلى حميد أحداد ليعيدها إليه مرة أخرى داخل المنطقة ويسددها أوباما بيسراه في شباك البنك الأهلي.

وكاد الزمالك أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ12 بعدما استغل أشرف بنشرقي عرضية متقنة ليسدد الكرة على الطائرة بمقصية رائعة لكن أسامة إبراهيم تصدى لها قبل أن تدخل للمرمى وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الـ19، ضاعف الزمالك النتيجة عن طريق حميد أحداد بعدما استقبل المهاجم المغربي عرضية رائعة من عبدالله جمعة من الجبهة اليسرى ليقابلها بضربة رأسية أودع بها الكرة في شباك الحارس محمود الزنفلي.

واصل الزمالك ضغطه على البنك الأهلي لتسجيل الهدف الثالث وكاد أن يحقق مبتغاه في الدقيقة الـ37 من تصويبة صاروخية أطلقها أحمد سيد زيزو من مسافة بعيدة المدى، لكن الحارس محمود الزنفلي أبعدها إلى ركنية.

وعاد حميد أحداد ليسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة الـ43 بعدما تلقى تمريرة من أشرف بنشرقي لترتطم بدفاع البنك الأهلي وتأتي الكرة أمام أحداد ليودعها في الشباك الخالية من الحارس بسهولة وتصبح النتيجة (3-0).

واصل الزمالك زحفه الهجومي مع انطلاق الشوط الثاني واحتسب الحكم أحمد العدوي ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض بسبب لمسة يد ضد عاصم صلاح قائد البنك الأهلي، لكنه لجأ إلى تقنية الفيديو وتراجع عن قراره ليقرر إلغاء ركلة الجزاء والبطاقة الصفراء.

وتمكن عاصم صلاح قائد البنك الأهلي من تقليص الفارق من ضربة جزاء حصل عليها الفريق في الدقيقة الـ68، حيث سدد الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد أبو جبل، وتصبح النتيجة (3-1) للزمالك.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..