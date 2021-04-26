تشكيل الزمالك.. أحداد يقود الهجوم أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود المغربي حميد أحداد هجوم الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، ويلعب التونسي حمزة المثلوثي بصفة أساسية في مركز الظهير الأيمن.

وتشهد المباراة تواجد محمد أشرف روقة ومحمود عبدالعزيز على مقاعد بدلاء الزمالك بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: حميد أحداد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش، محمد عبدالسلام، إسلام جابر، محمد أشرف روقا، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، سيف الجزيري، مروان حمدي، حسام أشرف.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بينما جمع البنك الأهلي 14 نقطة من 17 مباراة ليأتي في المرتبة الـ16 بجدول الترتيب.