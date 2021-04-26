استادات تكشف موقف ملعب السلام بعد إعلان الأهلي لإنشاء استاده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:



قالت شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية إن الأهلي يمكنه فسخ حق انتفاع النادى لاستاد السلام وذلك تعليقاً على قرب النادي الأحمر من وضع حجر أساس استاده بمنطقة الشيخ زايد.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"استاد الأهلي" يوم 1 مايو، بعد حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاءه على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

وفي بيان رسمي قالت الشركة " يمكن للأهلي فسخ عقد ارتباطه مع شركة استادات الوطنية بخصوص حق انتفاع ستاد السلام بالتراضى، عند الانتهاء وبدء تشغيل استاد الأهلى" .

وأعلنت شركة استادات في ديسمبر 2019 الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، على حصول النادي على استاد السلام كـ"حق انتفاع" لمدة 25 عام.

وموجب العقد فقد تم الإتفاق على حصول الإنتاج الحربي على أول 300 مليون جنيه من الأرباح على أن يحصل الأهلي على 60 مليون جنيه سنوياً مقابل استغلال اسمه من شركة ستادات بغض النظر عن مكسب أو خسارة الشركة" على أن يخصم من النادي الأحمر 4.5 مليون سنويا قيمة استئجار صالة السباحة الأولمبية بنادي المعلمين .