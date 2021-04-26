رسميا.. مصر في التصنيف الثاني لقرعة كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021 بقطر، حيث تواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني.

وتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني لقرعة كأس العرب، إلى جوار كل من السعودية والعراق والإمارات

ومن المقرر أن يستضيف الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة قرعة البطولة غداً الثلاثاء عند التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، السعودية، العراق، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، لبنان أو جيبوتي، الأردن أو جنوب السودان.

التصنيف الرابع: البحرين أو الكويت، موريتانيا أو اليمن، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

يشارك في البطولة 23 منتخباً من المنطقة العربية، وتخوض المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفاً وفق أحدث ترتيب لمنتخبات الوطنية على مستوى العالم والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في أبريل الجاري، مواجهات مباشرة من مباراة واحدة لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة في نهاية العام الجاري.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة سبع مباريات؛ عمان (الترتيب 80 عالمياً) في مواجهة الصومال (197)، ولبنان (93) في مواجهة جيبوتي (183)، والأردن (95) في مواجهة جنوب السودان (169)، والبحرين (99) في مواجهة الكويت (148)، وموريتانيا (101) في مواجهة اليمن (145)، وفلسطين (104) في مواجهة جزر القمر (131)، وليبيا (119) في مواجهة السودان (123).

وتنضم المنتخبات السبع المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر (58) الدولة المستضيفة، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

وسيجري توزيع المنتخبات الستة عشر على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة. وتستضيف منافسات البطولة ستة من استادات كأس العالم بقطر 2022.

ويشارك في إجراء قرعة البطولة غداً بالحي الثقافي كتارا أربعة من أساطير الفيفا؛ وائل جمعة من مصر، ونواف التمياط من السعودية، وهيثم مصطفى من السودان، ويونس محمود من العراق، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وبإمكانكم التعرف على خطوات سحب القرعة عبر هذا (الرابط).

وتقام قرعة بطولة كأس العرب بحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المقررة في قطر للحد من انتشار وباء كورونا، ومن المقرر الإعلان غداً عن تفاصيل حول البث المباشر لإجراء القرعة.

يشار إلى أن كأس العرب بقطر 2021 تتيح الفرصة أمام منظمي بطولة كأس العالم 2022 للوقوف على جاهزية العمليات التشغيلية والمرافق المخصصة للمونديال، حيث تستضيف قطر البطولتين في شهري نوفمبر وديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية في كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، وهو اليوم الذي سيشهد بعدها بعام تتويج بطل النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في الوطن العربي.