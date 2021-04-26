استادات تهنئ النادى الأهلى بوضع حجر أساس بناء استاده الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، لإدارة المنشآت الرياضية، ونائبه محمد مرجان، أعضاء مجلس الإدارة، بالتهنئة للنادى الأهلى، ومجلس إدارته، للبدء فى وضع حجر أساس استاد النادى الأهلى بمنطقة الشيخ زايد.

وأكد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أن البدء فى وضع حجر اساس بناء استاد للنادى الأهلى، حلم انتظره ملايين الأهلاوية، منذ فترة طويلة، ويعد اضافة قوية للمنشآت الرياضية فى مصر.

ويستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوضع حجر الأساس الخاص بـ"استاد الأهلي" يوم 1 مايو، في أول خطوة لتحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء.

وأعلن النادي الأهلي، حصوله على الموافقات اللازمة على إنشاء استاد النادي الأهلي الجديد على أرض النادي بمدينة الشيخ زايد.