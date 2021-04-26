نتيجة مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا «انتصار تاريخي متأخر»

تعرف على نتيجة مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

حقق نادي الوحدات الأردني انتصارًا تاريخيًا على النصر السعودي، في المباراة التي أقيمت في ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2021.

وكان الوحدات قد فقد آماله بشكلٍ رسمي في بلوغ الأدوار الإقصائية في الجولة الماضية بعد خسارته الثالثة أمام السد، وعلى الرغم من ذلك احتفل الفريق بفوزه على النصر اليوم، لأنه الأول في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل اهداف الوحدات، أحمد زريق في الدقيقة (44)، وعبدالعزيز نداي (72)، بينما سجل هدف فريق النصر الوحيد “عبد الرزاق حمدالله” من علامة الجزاء في الدقيقة (90).

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز السد القطري على فولاذ خوزستان الإيراني بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وخطف بذلك فريق السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بينما تراجع النصر إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط، ويتواجد فولاذ في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الوحدات الترتيب وفي رصيده 4 نقاط.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والوحدات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

وكان فريق النصر هو الطرف الأفضل في البداية، حيث استحوذ على الكرة، وحاول الوصول للمرمى ولكن دون أن ينجح في اختراق التنظيم الدفاعي لفريق الوحدات.

وجاءت أولى فرصة خطيرة في المباراة عند الدقيقة (22)، وكانت لصالح الوحدات عندما ارتقى رجائي عايد لركلة ركنية ولعب كرة رأسية أبعدها الحارس وليد علي بصعوبة.

وافتتح أحمد زريق التسجيل لفريق الوحدات عند الدقيقة (44)، عندما أرتقى لكرة عالية جاءت من الركنية، قابلها برأسية في شباك الحارس وليد عبدالله.

وضاعت على النصر فرصتين في غضون دقيقة واحدة بعدما استلم رائد الغامدي الكرة داخل المنطقة وسددها لترتطم بمدافع وتتحول إلى ركلة ركنية، ووصلت الكرة من الركلة الركنية إلى الغامدي على القائم الذي سددها خارج المرمى في الدقيقة (64).

وعاقب الوحدات النصر بتسجيل الهدف الثاني بعدما انطلق أحمد زريق على الجناح الأيسر وأرسل تمريرة عرضية متقنة وصلت على القائم البعيد إلى البديل عبدالعزيز ندياي ليلعبها رأسية في الشباك عند الدقيقة (72).

وكاد الظهير الأيسر علي لاجامي يقلص الفارق لفريق النصر بعدما تابع الكرة من ركلة حرة مباشرة نفذت طويلة على القائم القريب ولكن الحارس الفاخوري أبعد تسديدته إلى ركلة ركنية (78).

وتحصل النصر على ضربة جزاء بعد إعاقة الحارس فاخوري لرائد الغامدي، نفذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح ليقلص الفارق في الدقيقة (90)، ولكن الوحدات تراجع إلى مناطقه الدفاعية وتمكن من الحفاظ على تقدمه لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).