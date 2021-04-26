فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الوحدات والنصر فى دوري ابطال اسيا “العملاق الأردني يحفظ ماء وجهه”

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والنصر في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

حفظ العملاق الأردني (الوحدات) ماء وجهه فى دوري أبطال آسيا بفضل الفوز الذي حقق على النصر السعودي بنتيجة 2-1، فى إطار مباريات الجولة الخامسة مساء اليوم على ملعب مرسول بارك.

وتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط للنصر السعودي، و5 لفولاذ الايراني و4 للوحدات الأردني.

ومالت الأفضلية في بداية المباراة لصالح نادي النصر الذي استحوذ على الكرة في وسط الملعب، وحاول الوصول للمرمى ولكن دون أن ينجح في اختراق التنظيم الدفاعي للوحدات.

وكانت أولى الفرص الفعلية في اللقاء بالدقيقة 22 لصالح الوحدات عندما ارتقى رجائي عايد لركلة ركنية ولعب كرة رأسية أبعدها الحارس وليد علي بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وضاعت على النصر فرصتين في غضون دقيقة واحدة بعدما استلم رائد الغامدي الكرة داخل المنطقة وسددها لترتطم بمدافع وتتحول إلى ركلة ركنية، ووصلت الكرة من الركلة الركنية إلى الغامدي على القائم الذي سددها خارج الخشبات الثلاث (64).

ولكن الوحدات رد بتسجيل الهدف الثاني بعدما انطلق أحمد زريق على الجناح الأيسر وأرسل تمريرة عرضية متقنة وصلت على القائم البعيد إلى البديل عبدالعزيز ندياي ليلعبها رأسية في الشباك (72).

وكاد علي لاجامي يقلص الفارق للنصر بعدما تابع الكرة من ركلة حرة مباشرة نفذت طويلة على القائم القريب ولكن الحارس الفاخوري أبعد تسديدته إلى ركلة ركنية (78).

وقلص النصر الفارق عبر ضربة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله، واحتسبت بعد تعرض رائد الغامدي للإعثار من قبل الحارس الفاخوري (90+5).

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي السد مع النصر، والوحدات مع فولاد خوزستان.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الوحدات مع النصر 0-0 والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على السد 3-1 وفولاد على الوحدات 1-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السد على الوحدات 3-1 وتعادل فولاد مع النصر 1-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز النصر على فولاد 2-0 والسد على الوحدات 2-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.