فيديو | شاهد اهداف مباراة الريان وجوا في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الريان وجوا في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تعادل نادي الريان القطري مع جوا الهندي (1-1)، اليوم الاثنين، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتقدم نادي جوا في الدقيقة الثالثة عن طريق “خورخي اورتيز”، قبل أن يدرك الريان هدف التعادل عن طريق “علي فريدون” في الدقيقة الدقيقة (90).

وبهذا التعادل رفع جوا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، كما أصبح رصيد الريان نقطتين في المركز الرابع، ليفقد الفريقين بشكلٍ رسمي كل فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز الوحدة الإماراتي على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة (1-0)، على نفس الملعب، والتي أقيمت اليوم الاثنين، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.

وتأهل بذلك فريق بيرسيبوليس (12 نقطة)، والوحدة (10 نقاط) إلى دور الـ16، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس القادم، حيث يلتقي بيرسيبوليس مع الريان، وجوا مع الوحدة.

فيديو اهداف الريان وجوا

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