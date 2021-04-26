يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يطمح نادي النصر السعودي في تأكيد تأهله بشكلٍ رسمي إلى دور 16، عندما يتقابل مع الوحدات الأردني، اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وفض نادي النصر شراكة فولاد خوزستان الإيراني صدارة ترتيب المجموعة في الجولة الماضية، حين فاز عليه بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في الأدور الإقصائية.

في المقابل، يخوض نادي الوحدات مواجهة النصر الليلة كتحصيل حاصل، بعدما فقد آماله في الصعود إلى دور الـ16، حيث خسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل السد القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فولاد في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الوحدات الأردني الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

الجدير بالذكر ان المباراة التي جمعت النصر والوحدات في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت على نفس الملعب، قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

بث مباشر مباراة النصر والوحدات

وتذاع مباراة النصر والوحدات على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والوحدات في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.

النصر 1-2 الوحدات

ملعب مرسول بارك

دوري أبطال آسيا (دور المجموعات – الجولة الخامسة)

انتهت

تشكيلة النصر الأساسية: وليد عبدالله – سلطان الغنام – عبدالإله العمري – علي لاجامي – خالد الغنام – علي حسن – بيتروس ماتيوس – عبدالفتاح عسيري – سامي النجعي – عبدالله الخيبري – عبدالرزاق حمدالله.

تشكيلة الوحدات الأساسية: عبدالله الفاخوري – محمد الدميري – رجائي عايد – طارق خطاب – أحمد ثائر – أحمد زريق – أحمد سمير – سوني سعد – صالح راتب – أحمد إلياس – خالد عصام.