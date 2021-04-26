مدينة البصرة العراقية تستضيف خليجي 25

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إسناد تنظيم "خليجي 25" لمدينة البصرة العراقية



جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لاتحادِ كأس الخليج العربي لكرةِ القدم، حيث وقع الاختيار على مدينةِ البصرة أقصى جنوبي العراق، لاستضافةِ الحدثِ الكروي بداية العام المقبل.



وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق كأس الخليج، بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد.



وجاء في بيان مقتضب "اتحاد كأس الخليج يصوت رسميًا على إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة".



وكانت النسخة السابقة من البطولة، خليجي 24، التي جرت في قطر عام 2019 فازت بها البحرين بتفوقها على السعودية في المباراة النهائية 1-0.