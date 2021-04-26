شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الاهلى تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم في الدوري العام، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر الدوري، على ارض ملعب استاد القاهرة.

وجاء تشكيل فريق البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسامة إبراهيم – محمد بسيوني – عاصم صلاح – محمد مجدي

خط الوسط: معروف يوسف – فادي فريد – حسام الصانع - كريم بامبو.

خط الهجوم : أحمد ياسين - محمد مثاني