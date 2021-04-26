شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: إدارة الزمالك تتحمل مسؤولية الأزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، على الأزمة التي حدثت بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، وأسامة نبيه، المدرب العام للفريق.

وكانت الساعات الماضية، شهدت أزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه، بسبب التداخل في الاختصاصات، الأمر الذي جعل نبيه، يدرس الاعتذار عن الاستمرار في منصبه.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«أحمل الإدارة الحالية لنادي الزمالك مسؤولية الأزمة التي حدثت بين كارتيرون وأسامة نبيه».

وأضاف :«اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تتحمل مسؤولية الأزمة بين كارتيرون وأسامة نبيه، بسبب عدم تحديد الاختصاصات منذ البداية»، مضيفًا :«كان يجب على اللجنة أن تعلن إذا كان نبيه سيتولى منصب مدير الكرة والمدرب العام أم منصب المدرب العام فقط».