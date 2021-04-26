شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطط للإطاحة بكارتيرون حال رفضه استمرار «نبيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط مسؤولو نادي الزمالك لرحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض حال رفضه استمرار أسامة نبيه في منصبه بالجهاز المعاون.

وعلمت «المصري اليوم»٬ أن هناك جلسة ستكون خلال الساعة القليلة المقبلة لحسم كافة الأمور نهائيا إما باستمرار نبيه مع كارتيرون في الجهاز الفني أو رحيل المدرب الفرنسي واستمرار أسامة نبيه كمدير فني للفريق.

يذكر أن أسامة نبيه رفض الاستمرار في العمل مع باتريس كارتيرون بسبب تهميش دوره من جانب المدير الفني الفرنسي خلال الفترة الماضية.