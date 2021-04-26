شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يهزم تورينو وينتزع المركز الرابع من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نابولي فوز مهم خارج ملعبه على تورينو بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ال33 من منافسات الدوري الإيطالي.

وسيطر الضيوف على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى وجاء هدف التقدم عند الدقيقة 11 عن طريق اللاعب تيموي باكايوكو، فيما أضاف زميله فيكتور أوسيمين هدف تعزيز النتيجة في الدقيقة 13.

ونجح رفاق المدرب الإيطالي الشهير جاتوزو في الحفاظ على الشباك نظيفة ومواجهة محولات أصحاب الأرض لتذليل الفارق بالتنظيم الدفاعي الجيد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نابولي إلى 66 نقطة جعلته في المركز الرابع ومتفوقاً على يوفنتوس صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي.