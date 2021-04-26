شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد وبن شرقي يقودان تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة عشرة للبطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد "زيزو" ، يوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد الرحيم جنش، محمد عبدالسلام، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، محمود عبد الرازق شيكابالا، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري وحسام أشرف.