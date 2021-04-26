زيدان: "من السخافة" الاعتقاد بإمكانية استبعاد ريال مدريد من دوري الأبطال

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







مدريد : ردّ المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان الإثنين على دعوات لإبعاد النادي الملكي عن دوري أبطال أوروبا، بسبب دوره في المحاولة الفاشلة لإقامة مسابقة الدوري الأوروبي السوبر، قائلا إن الاقتراح "سخيف".

وكان العملاق الإسباني واحدا من 12 فريقا أوروبيًا كبيرا أطلقوا الدوري الأوروبي الممتاز الأسبوع الماضي، لكن رئيسه فلورنتينو بيريس أصرّ على أن المشروع قد يستمر على الرغم من انسحاب تسعة من الفرق في غضون 72 ساعة من الإعلان الأولي.

وهدّد الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الأندية بـ"العواقب" قبل أن تنهار خطط إقامة المسابقة، لكن زيدان قال إن أية أفكار بشأن الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا كانت في غير محلّها.

وشدّد المدرب الفرنسي قبل مباراة ذهاب نصف النهائي ضد ضيفه تشلسي الإنكليزي المقرّرة الثلاثاء على أنه "لقد قدّمت بالفعل إجابة على هذا السؤال. من السخافة الاعتقاد بأننا لا نستطيع أن نكون في دوري أبطال أوروبا. إنه أمر سخيف، بما فيه الكفاية".

وأضاف "يقال الكثير عن هذا الموضوع في الوقت الحالي من الخارج ومن الداخل. ما نحتاج إلى التركيز عليه هو مباراة الغد".

وتابع "كل ما تبقى هو أشياء لا يمكننا السيطرة عليها، لكن رأيي هو أننا نريد أن نرى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".

وتعرّض رئيس ريال مدريد لانتقادات واسعة النطاق لدوره في إنشاء الدوري الممتاز.

وقال زيدان "الرئيس يعرف ما في قلبي ونحن هنا للتحضير لمباراة الغد. الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن أي شيء آخر".

ويسعى أبطال الدوري الإسباني إلى تعزيز الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة ورفعه الى 14.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري المحلي، وبات مهددا بالتراجع الى المركز الثالث كونه يتفوق بفارق المواجهتين المباشرتين على غريمه التقليدي برشلونة الثالث والذي يملك مباراة مؤجلة ضد غرناطة، سيخوّله الفوز فيها انتزاع الصدارة التي يحتلها أتلتيكو مدريد حاليا بفارق نقطتين قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

ويستضيف نادي العاصمة أوساسونا نهاية هذا الأسبوع قبل خوض مباراة إياب المسابقة القارية العريقة ضد تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج، الأربعاء المقبل، ثم يستضيف إشبيلية الرابع ومنافسه على لقب الدوري في التاسع من أيار/مايو المقبل.

وأضاف زيدان الذي قاد ريال مدريد الى الفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في 2017: "لا زلنا أحياء في كلتا المسابقتين، ولن نختار أحدهما على الأخرى".

وتابع "لقد واجهنا الكثير من الصعوبات لكننا أظهرنا دائمًا أننا قادرون على رفع أنفسنا. الآن لدينا شهر من الموسم المتبقي وسننافس حتى النهاية، مهما حدث".

وعاد المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار الى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة ولعب كبديل في الدقيقة 77 أمام ريال بيتيس (صفر صفر) السبت، وذلك للمرة الاولى منذ ظهوره كبديل لفترة وجيزة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال زيدان الذي سيستفيد أيضا من عودة لاعب الوسط الدولي الألماني توني كروس بعد تعافيه من إصابة عضلية تعرض لها مؤخرا "لم يشعر بأي شيء. نحن سعداء بوجود إدين معنا. سيقدم الكثير للفريق".