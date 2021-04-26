شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز .

ويواجه فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري العام .

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣٦ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ١٦ جولة .

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم .