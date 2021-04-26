شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء السلوك..إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف الإماراتي إسماعل مطر لاعب فريق الوحدة الإماراتي 3 مباريات بسبب سوء السلوك، وتغريمه مبلغ 1000 دولار .

وتعرض إسماعل مطر للطرد في المواجهة التي جمعت فريقه بالريان القطري في الجولة الماضية من منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

وسيغيب قائد الوحدة الإماراتي عن مباريات فريقه المتبقية في دور المجموعات إضافة إلى مباراته في الدور الثاني في حال نجح الوحدة في التأهل.

ويواجه الفريق الإماراتي نظيره برسبوليس الإيراني، الإثنين، في الجولة الخامسة من منافسات البطولة القارية، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.