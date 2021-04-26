شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يكشف كواليس ركلة ترجيح الأهلي أمام بالميراس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف محمد هاني، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، كواليس ركلة الترجيح التي سجلها في شباك بالميراس البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وقال هاني خلال حلوله ضيفاً على برنامج رامز عقله طار على شاشة إم بي سي مصر:" حارس بالميراس عملاق وأراد تشويش تفكيري قبل تسديد الركلة وطالبني بالتسديد في منتصف المرمى".

وأكمل:" بالفعل سددت في منتصف المرمى، وكنت متخذ هذا القرار قبل التوجه لتوصيب الركلة والكرة سكنت الشباك".

وكان الأهلي قد حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه خلال النسخة الماضية من المسابقة.