شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. وموقف محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز منافسة شرسة على لقب الهداف بين هاري كين، مهاجم توتنهام، والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وذلك بعد مرور 33 جولة.

ويحتل هاري كين الصدارة برصيد 21 هدف فيما يأتي محمد صلاح وصيفاً ب20 هدف، ويظهر في القائمة برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد ثالثاً بعد أن سجل 16 هدف، متفوقاً على هيونج مين سون، جناح توتنهام، والذي يمتلك 15 هدف جعلته في المركز الرابع.

ويأمل الدولي المصري في المشاركة بصفة أساسية خلال الجولات الخمسة المتبقية من الدوري الإنجليزي وتعويض فارق الهدف مع هاري كين وتصدر القائمة من جديد.

فيما شارك نجم توتنهام خلال مواجهة الأمس أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وهو ما يعني تعافيه بصفة تامة من الإصابة وجاهز لخوض المباريات المتبقية لفريقه في البريميرليج.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي توتنهام سابعاً بعد أن جمع 53 نقطة، وهو ما ينذر بمنافسة إضافية بين الفريقين للتواجد في المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 58 نقطة والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.