شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للهلال السعودي قبل مواجهة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي٬ ضربة موجعة بعد تعرض أحد نجومه للإصابة فى مباراة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.

أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس، تعرضه للإصابة في القدم اليمنى، يحتاج على إثرها للعلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

واضطر البرازيلي ميكالي إلى استبدال الدوسري بعد 15 دقيقة من نزوله في شوط المباراة الثاني في مباراة الاستقلال، أمس الأول، في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا بعد التحام قوي مع أحد المنافسين، حيث توجه مباشرة لإحدى المستشفيات الخاصة في الرياض لعلاج الإصابة.