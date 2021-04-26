شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يتخذ قرار بتفعيل بند شراء مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر نادى الزمالك انتعاش خزينته بـ4 ملايين دولار، ما يعادل 68 مليون جنيه مصرى، نظير تفعيل نادى جالاتا سراى التركى بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول المعار لجالاتا سراى لمدة موسم ونصف تنتهى فى يوليو 2022.



وأبلغ فاتح تريم المدير الفنى لنادى جالاتا سراى الإدارة بشأن بضرورة تفعيل بند شراء مصطفى محمد من نادى الزمالك.



ويمتلك نادي جالاتا سراي الحق الحصرى لتسجيل مصطفى محمد بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز 31 ديسمبر 2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022.