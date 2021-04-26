شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. فيديو .. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي على ملعب ستاد القاهرة مساء اليوم الإثنين 26-4-2021 في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة 9.30 م و تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلتقي فريق الزمالك مع منافسه البنك الأهلي بعد قليل، في إطار مباريات الجولة ال17 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض يسعى إلى مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية من أجل الحفاظ على القمة التي أصبحت مهددة في حالة فوز الأهلي بمبارياته المؤجلة.

فيما يأمل فريق البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مغادرة المراكز الأخيرة في ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود سيد زيزو.

خط الهجوم: حميد أحداد، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

وعلى الجانب الآخر، من المقرر أن يدفع خالد جلال، مدرب البنك الأهلي، مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح، محمود كوفي، محمد دبش، محمد مصطفي ميدو.

خط الوسط: معروف يوسف، استيرلا، محمد المثناني.

خط الهجوم: فادي فريد، محمد بسيوني، احمد ياسر.