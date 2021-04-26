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وليد صلاح الدين: كهربا فاضله غلطة واحدة ويمشي من الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب وليد صلاح الدين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأحمر بضرورة الالتزام والبعد عن أزمات.

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية:" كهربا من أفضل لاعبي الكرة المصرية ولكن أخطائه كثرت في الفترة الأخيرة".

وأضاف:" أرى من وجهة نظري أن كهربا تتبقى له غلطة كبرى جديدة من أجل الرحيل عن الأهلي".

وأنهى تصريحاته:" كهربا بيده قرار الاستمرار في الأهلي والتألق بقميصه لو ابتعد عن افتعال الأزمات والتزم بالهدوء".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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