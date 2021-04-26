شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: إبراهيم سعيد سبب رحيلي من الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

روى وليد صلاح الدين، نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، كواليس رحيله من النادي الأهلي في عام 2003.

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحات متلفزة:" إبراهيم سعيد كان واحد من ضمن ثنائي تسبب في عذابي داخل الأهلي وأنا حامل شارة قيادة الفريق خلال أخر موسمين".

وأضاف:"إبراهيم سعيد كان معذبني ومطلع روحي بسبب عدم الالتزام وأخدت طارت أحمر مرة واحدة في حياتي بسببه بعد ما تجاوز في حقي في ماتش المقاولين العرب".

وأنهى:" هناك لاعب ثاني لم يكن ملتزم ولكن لا داعٍ لذكر إسمه".