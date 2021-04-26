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وليد صلاح الدين: إبراهيم سعيد سبب رحيلي من الأهلي ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

روى وليد صلاح الدين، نجم فريق الكرة السابق بالنادي الأهلي، كواليس رحيله من النادي الأهلي في عام 2003.

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحات متلفزة:" إبراهيم سعيد كان واحد من ضمن ثنائي تسبب في عذابي داخل الأهلي وأنا حامل شارة قيادة الفريق خلال أخر موسمين".

وأضاف:"إبراهيم سعيد كان معذبني ومطلع روحي بسبب عدم الالتزام وأخدت طارت أحمر مرة واحدة في حياتي بسببه بعد ما تجاوز في حقي في ماتش المقاولين العرب".

وأنهى:" هناك لاعب ثاني لم يكن ملتزم ولكن لا داعٍ لذكر إسمه".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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