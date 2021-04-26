شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يداعب سيد عبدالحفيظ بسبب محمد هاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب رامز جلال، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب سقوط محمد هاني أرضاً خلال حلقة برنامج «رامز عقله طار» والذي حل خلاله الظهير الأيمن للفريق الأحمر ضيفاً عليه اليوم الاثنين.

وقال رامز جلال:«يا كابتن سيد عبدالحفيظ، ارفعوا اللياقة البدنية لمحمد هاني في الأهلي».

وسخر رامز من سقوط هاني أرضاً خلال فقرة الألعاب قبل بداية «المقلب».

ويعتبر محمد هاني من ناشئين النادي الأهلي الذين تم الاعتماد عليهم في الفريق الأول منذ 5 مواسم ماضية.

ويتألق محمد هاني بقميص الأهلي في الفترة الأخيرة وبالأخص منذ كأس العالم للأندية في فبراير الماضي والذي قدم خلاله مستويات فنية مميزة.