شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفاعل جمهور الأهلي مع إعلان الحصول على تراخيص الاستاد الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ليلة سعيدة عاشتها جماهير النادي الأهلي بعد إعلان مجلس الإدارة حصوله على كافة التراخيص والموافقات لإنشاء استاد الأهلي الجديد بمدينة الشيخ زايد.

وكان الموقع الرسمي لبطل أفريقيا قد نشر بياناً بالأمس توجه خلاله بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عما يقدمه من دعم وتطوير الرياضة المصرية وهو ما سهل اقتراب حلم الاستاد من التنفيذ.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي رواج كبير بعد بيان مجلس إدارة النادي الأهلي، وامتد التفاعل للحديث عن التصميم الهندسي للملعب الجديد وغيرها من الأمور التي نستعرضها في التقرير التالي:

اسم الملعب

«اسم الاستاد الجديد» هو المصطلح الأكثر بحثاً ومناقشة بين الجماهير الأهلوية على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «الفيسبوك و»تويتر«.

واقترح البعض إطلاق اسم رئيس النادي السابق صالح سليم على الملعب الجديد، وذلك لما قدمه من تاريخ طويل في خدمة القلعة الحمراء سواء كان لاعباً أو في التدرجات الإدارية المختلفة.

كما طالب البعض الآخر بتكريم سيرة الراحل محمد عبدالوهاب، ظهير أيسر الفريق والذي توفي في المران عام 2006، وذلك لكونه أيقونة مفضلة للجماهير الحمراء بسبب مواقفة المختلفة والتي عبر خلالها عن شخصيته الأهلوية قبل أن يكون لاعب في الفريق.

الرغبة الثالثة لدى قطاع أخر كانت بإطلاق اسم محمود الخطيب، رئيس النادي الحالي، على الملعب الجديد، وذلك بسبب تاريخه الطويل والمميز داخل الجزيرة بالإضافة إلى دوره في إنهاء التراخيص والبداية فعلياً في تنفيذ الحلم الكبير.

فيما كانت النسبة الأكبر من التعليقات تتجه إلى تسمية الاستاد الجديد «الأهلي«نظراً لأنه الأقرب إلى قلب كل من ينتمي إليه بالإضافة إلى أن حلم الملعب الجديد تشارك فيه عدد كبير من الشخصيات ومجالس الإدارات.

الإشادة بالمجالس السابقة

الخطوة الجديدة التي قام بها مجلس إدارة النادي الأهلي كانت نافذة لتناول التسلسل العملي الذي قام مسئولي النادي السابقين في أوقات مختلفة واستعادة سيرتهم.

والبداية كانت بتناول دور المجلس الأسبق بقيادة حسن حمدي، والذي وضع النادي الأهلي على الطريق الصحيح في عالم الاحتراف والتسويق، وهو ما لعب دور كبير في تنمية الموارد المالية من أجل إنشاء استاد الأهلي.

وواصل المتفاعلين تبادل أفكارهم بالتعبير عن تقدريهم للدور الكبير الذي قام به مجلس الإدارة السابق برئاسة محمود طاهر حيث أكمل اقتراحات وخطوات المجالس السابقة وهو ما سهل على المجلس الحالي إتمام الحصول على التراخيص والموافقات.

تعليقات كوميدية

حرص عدد من جماهير النادي على الاحتفاء بالخبر الجديد بطريقة كوميدية ومنها «ويشهد التاريخ أن أول حجر أساس سيكون يوم عيد ميلادي» في إشارة إلى ما تضمنه البيان من قرار بوضح حجر الأساس في الأول من مايو 2021.

وغرد اخر «مش مصدق نفسي، اخيراً هيكون في ملعب خاص بنا ويكون مصدر رعب لفرق العالم كلها»، ويذكر أن النادي الأهلي يخوض لقاءاته على ملعب الأهلي وي السلام «بعقد يمتد إلى 20 عام مع إدارة استاد السلام».