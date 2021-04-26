شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشيد بـ «سترلينج» بعد التألق في كأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالأداء الهجومي لرحيم سترلينج وقال جوارديولا، إن هذا الأداء لعب دورًا في تحديد إيقاع المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي انتهت بتتويج السيتي باللقب بعد الفوز 1-0 على توتنهام.



ولم يشارك سترلينج بصورة منتظمة في تشكيلة البداية الأساسية للسيتي في ظل تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وفي مباراة الأمس شارك للمرة الرابعة أساسيًا في أخر 11 مباراة للفريق على مستوى جميع المنافسات.



ولعب سترلينج دورا كبيرا في ازعاج دفاع توتنهام، وحصل على الركلة الحرة التي أدت إلى هدف الفوز الوحيد الذي أحرزه إيمريك لابورت.

واقترب سترلينج أيضًا من هز الشباك بنفسه في الشوط الأول، لكن توبي ألدرفيريلد أفشل المحاولة ووصف جوارديولا أداء سترلينج بأنه «مذهل».



وأضاف المدرب الإسباني «لقد أوضح للمنافسين بأننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز بالمباراة. وكان أداؤه هجوميا بصورة هائلة.. رائع».

كما أشاد جوارديولا بدفاع توتنهام وبأداء حارس مرماه هوجو لوريس.