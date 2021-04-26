شكرا لقرائتكم خبر عن فاران: نسعى للفوز وتشيلسى فريق متكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار على تشيلسي، خلال مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء، بذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل ريـال مدريد



وقال فاران، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «نسعى لتحقيق الفوز، وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا، إنه موسم صعب، ويتطلب جهدا كبيرا من اللاعبين، ولدينا قوة دفاعية وهجومية على اعلى مستوى، وعلينا إيجاد الحلول للتسجيل».



وأضاف : «تشيلسي فريق متكامل، لديهم لاعبين جيدين في الهجوم ويمكنهم اللعب بشكل جيد، وعلينا أن نجاريهم في المباراة فهم مميزون بالسرعة والتمرير ويمكنهم صناعة الازمات في أي وقت، والأفضل بالنسبة لنا هو ان ندافع سويا ونقلل من المساحات».



وتابع : «هذا الموسم صعب على الجميع، وتمكنت من الراحة بعد الإصابة بفيروس كورونا، لكنني أحاول دائما التحسن، وأحاول مساعدة زملائي في الفريق، ونحن متحمسون للغاية، أنا أركز على نهاية الموسم، فهي لحظة مهمة للغاية، وأود أن أقول للجماهير إنني ملتزم بنسبة 100%، ولدينا تحديات ونحن متحمسون جدا لها».