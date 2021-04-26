شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم، وذلك في ختام المرحلة الرابعة من تصفيات البطولة التي ينظمها اتحاد القوس والسهم، ويسعى من خلالها لمواصلة الجهود وفق استراتيجيته الساعية لتطوير مستويات الرماة والعمل على صناعة أبطال المستقبل.

أقيمت الجولة الرابعة في نادي الإمارات لأصحاب الهمم، وعلى ضوء النتائج المتحققة فيها إلى جانب الجولات الثلاث الماضية، قامت اللجنة الفنية في اتحاد القوس والسهم بانتقاء العناصر المتأهلة وترشيح الرماة المتأهلين لنهائي كأس الإمارات الذي سيقام في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وشارك في الجولة الرابعة 34 رامياً ورامية من 9 أندية تنافسوا في 6 فئات رئيسية، وفي فئة الرجال قوس أولمبي حقق المركز الأول عبيد الحمادي من نادي الشارقة الرياضي، وجاء ثانياً مهدي موسى من نادي الشارقة الرياضي، وحل ثالثاً علي عتيق من نادي المدام، وفي فئة السيدات قوس مركب حققت المركز الأول مها الحوسني من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وحلت بالمركز الثاني عائشة جاسم العلي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وجاءت ثالثة لمبريني زفيردو من نادي دبي أرشرز.

وفي فئة الناشئين، حل بالمركز الأول عبدالرحمن وميض من نادي الحمرية، وجاء ثانياً رحمه خالد الشامسي من نادي الحمرية، وحل ثالثاً محمد عبد الرحمن من نادي الحمرية، وفي الرجال قوس مركب للرجال فاز بالمركز الأول محمد عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وحل ثانياً وسام طورباي من نادي دبي أرشرز، وجاء ثالثاً جاكوب توبي من نادي دبي أرشرز.

حضر المنافسات وشارك بتتويج الأبطال الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، الذي عبر عن تقديره لجهود الأندية التي تشارك بأعداد ومستويات أقوى على مدار الجولات الأربع الماضية، وسط تطور بالأداء الفني بما يعكس حجم العمل الذي تبذله هذه الأندية بالتعاون مع اتحاد اللعبة الذي يسعى لإقامة هذه البطولات بصورة دورية ومستمرة لإبقاء الرماة على استعداد على مدار الموسم.

وأكد أن خطوة إقامة نهائي لمن حقق أفضل المراكز في الجولات الأربع الماضية، شكلت حافزاً إضافياً للرماة لتحقيق أفضل النتائج والتواجد في الحدث النهائي لكأس الإمارات الذي سيضم صفوة الرماة الذين سيكونون نواة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.