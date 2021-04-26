شكرا لقرائتكم خبر عن «طريق اليونايتد».. فيلم جديد لكانتونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد الفرنسي إيريك كانتونا (54 عاماً) في فيلمه الجديد «طريق اليونايتد» «The United Way» الذي كتبه عن ضربة «الكونج فو» التي سددها على مشجع لكريستال بالاس قبل 26 عاماً في يناير 1995، وقال كانتونا الذي أوقف عن اللعب 9 شهور بسبب الحادثة: «تعرضت للشتائم آلاف المرات ولم أرد أبداً، لكن أحياناً يكون المرء هشاً ولا يتحمل، نادم فقط لأنني لم أركله أكثر، أوقفوني 9 شهور وكانوا يريدون جعلي عبرة».

وعن خوضه مباراة ودية بدون جمهور أثناء الإيقاف، علق: «كانت مجرد مباراة بين أصدقاء لكن صحفياً فوق الشجرة خارج الملعب التقط صورة، للأسف لم يسقط عن الشجرة وفي اليوم التالي كنت في الصحف، وأراد اتحاد الكرة الإنجليزي منعي من اللعب فترة أطول، سير أليكس فيرجسون عثر على الكلمات المناسبة كما يفعل دوماً للدفاع عني، أحبه وأحترمه وهو بمثابة والد».

وأضاف: «عندما يتصدى المدرب ليدافع عن لاعب يقدم اللاعب روحه له وللنادي وللمشجعين، كان الجميع يدعمني، ربما لو كنت في ناد غير اليونايتد، لكنت طردت لكن اليونايتد قدم لي عقد تمديد وهذا هو الفارق بينه بين غيره من الأندية».

في نهاية المطاف، ترك كانتونا اليونايتد وكرة القدم في 1997 بسن الـ30، ويعلق سولسكاير، مدرب اليونايتد الحالي، في الفيلم، ويقول: «آخر مباراة في الدوري في ذلك الموسم، حجز كانتونا مطعماً لي ولجوردي كرويف وعوائلنا، كانت أمسية رائعة، احتفلنا بحصد اللقب مجدداً، بعد يومين من الحفل سمعت في الإذاعة أنه اعتزل، لم يقل لنا أبداً أنه ينوي الاعتزال لكن هذا هو كانتونا، حبة جوز لا تعرف ما فيها».

ويتحدث بيكهام زميل كانتونا أيضاً عن صدمته من قرار اعتزاله.. ويعلق كانتونا:«أحببت اللعبة وأحببت النار في داخلي وأحببت الأدرينالين، كانت كرة القدم حلمي عندما كنت طفلاً لكن عندما تحقق الحلم لم أرغب في اللعب، اعتزلت لأنني كنت أريد أن أكون صادقاً مع نفسي ومع الجمهور والجميع كما أن هناك أشياء أخرى في الحياة ولم يكن لدي وقت لأضيعه، كان الوقت قد حان لتمرير الشعلة للجيل التالي».