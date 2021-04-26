شكرا لقرائتكم خبر عن كلبة تقتحم سباقاً وتفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أفلتت كلبة من يد صاحبتها وانطلقت لتقتحم سباق تتابع في مدرسة ثانوية في مدينة لوجان بولاية يوتاه الأمريكية، ثم تفوقت على جريسي لاني الفائزة بالسباق.

ويبدو أن رؤية المتنافسات وهن يركضن في الميدان حمست الكلبة على المشاركة، وعلقت جريسي: «شعرت في الـ50 متراً الأخيرة بشيء يركض خلفي وظننت أنها إحدى المتسابقات ثم شككت عندما أدركت أن الشيء الذي يحاول اللحاق بي صغير الحجم».

بعد مشاهدة الفيديو، قلت: «واو، يا لها من كلبة سريعة. هزمتني كلبة، كنت أركز على إنهاء السباق مع مشاعر قلق بأن تعضني أو أدوس عليها بحذائي، شاهدت الحضور وهو يقف مصفقاً وظننت أن التصفيق لي حتى رأيت الكلبة أمامي».

وتابعت جريسي: «لم أعرف هوية مالكة الكلبة لكنني أتطلع لمقابلتها يوماً ما ونادمة لأنني لم ألتقط سيلفي أو صورة معها».