شكرا لقرائتكم خبر عن هل وجد الأهلى ضالته فى محمد شريف؟.. 3 مميزات تمنحه لقب معشوق الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد شريف مهاجم النادى الأهلى، تألقه في مباريات فريقه هذا الموسم، وخطف الأضواء والأنظار إليه بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه سواء مع الأهلى أو مع المنتخب المصرى.

ونجح محمد شريف في قيادة الأهلى للفوز على نادى الزمالك 2 /1 في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضى بفضل الثنائية التي سجلها في مرمى محمود عبد الرحيم جنش في 34 دقيقة فقط من الشوط الأول، ليواصل الإبداع ويقود الأهلى للفوز على إنبى بثلاثية، سجل منها الهدف الثانى للفريق، ليرفع سجله التهديفى إلى 7 أهداف ليعود للمنافسة على هداف الدورى الذى يحتل صدارته أحمد سمير لاعب طلائع الجيش بـ9 أهداف.

وشارك محمد شريف مع النادي الأهلي في الموسم الجاري فى 25 مباراة، بمعدل دقائق 1232 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 لزملائه في الفريق، وهى الأرقام التي جعلت البعض يؤكد أنه مهاجم مصر الأول، وهو المهاجم الذى يبحث عنه النادى الأهلى منذ اعتزال القناص عماد متعب.

ويتميز محمد شريف بـ3 أمور جعلته معشوقا للجماهير في الفترة الأخيرة وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

ثبات المستوى

يتميز محمد شريف بمستواه الثابت خلال مباريات فريق الأهلى، على عكس بعض اللاعبين الأجانب الذين يظهرون في مباراة ويختفون في باقى المباريات، على الرغم من تفضيل موسيمانى والتر بواليا عليه إلا أنه احتفظ بمستواه وتركيز، وحين جاءت له الفرصة مرة أخرى ظهر متألقا كالعادة، مما أجبر موسيمانى على الدفع به بشكل أساسى.

اللعب بكلتا القدمين

يجيد مهاجم الأهلى اللعب بكلتا القدمين، وهى الميزة التي تمنح محمد شريف الأفضلية على كل اللاعبين في مركزه، الذى غالبا يلعبون بإحدى القدمين، إلا أن شريف يستطيع التسجيل بكلتا القدمين بنفس المستوى، بالإضافة إلى قدرته للعب برأسه بشكل دقيقة وهو ما ظهر خلال أهدافه مع الأهلى والمنتخب.

التألق في المباريات الكبرى

أهم ما يميز محمد شريف هو دائما التألق في المباريات الكبرى التي تحتاج لنوعية خاصة من اللاعبين، والذى سيكون شريف بالتأكيد واحدا منهم، وهو ما ظهر في مباراة القمة الذى صال فيها وسجل هدفين، كما سجل مع المنتخب هدفين وصنع آخر في 3 مباريات فقط وهى الأرقام التي تدعم حظوظه مع الفراعنة في الفترة المقبلة.