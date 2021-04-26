شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعالج أخطاء إنبى بعد السقوط أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي في الفترة الحالية، على معاجة أخطاء لاعبيه بعد الخسارة أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن مؤجلات الجولة 13 من مسابقة الدورى المصري.

وعقد حلمى طولان جلسة مع لاعبيه شرح فيها الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها أمام الأهلى، مشددا على ضرورة تفاديها خلال الفترة المقبلة حتى لا تكلفهم نزيف المزيد من النقاط، لا سيما أن الفوز غاب عنهم فى آخر 5 مباريات بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلى.

ويحرص طولان وجهازه المعاون على معالجة الأخطاء الدفاعية التى يقع فيها لاعبو الفريق والخاصة بالتمركز وغلق المساحات أمام مهاجمى المنافس ومنعه من دخول منطقة الجزاء كما يمنح المدير الفنى بعض التعليمات للاعبى خط الوسط فى الارتداد الدفاعى والعمل على منع أى هجمة خطرة على مرمى إنبي، وحرمان المنافس من الوصول إلى المرمى.

خسر إنبى أمام الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 للدورى الممتاز وسجل ثلاثية الأحمر كل من: حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، فيما سجل هدف إنبى رامى صبرى من ضربة جزاء.

وجاءت ثلاثية الأهلى فى الشوط الأول لينجح المارد الأحمر فى تفجير خطوط أنابيب إنبى رغم محاولات الفريق البترولى العودة للمباراة فى الشوط الثانى، لكنه لم يسجل سوى هدف من ضربة جزاء.

بهذه الخسارة تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة ويحتل المركز العاشر بينما استعاد الاهلى ذاكرة الانتصارات، بعد السقوط أمام سموحة الجولة الماضية ويرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة جمعهم من 14 مباراة ويبقى فى المركز الثانى،