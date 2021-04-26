شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. هشام مصباح يحقق الميدالية الثانية للجودو بالألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن .

شاركت مصر فى دورة الألعاب الأولمبية التى اٌقيمت ببكين عام 2008 ببعثة مكونة من 103 لاعبين ولاعبات، ولم يتحقق سوى ميدالية واحدة فقط، وهى برونزية، لتحـتل مصر المركز الـ 80 فى ترتيب الدول المشاركة والمتوجة بميداليات فى الأولمبياد .

حفظ هشام مصباح ماء وجه البعثة المصرية فى أولمبياد بكين، بعد الخسائر المتوالية للفرق المصرية، واستطاع أن يرسم البسمة على وجوه الجميع، بالفوز بالمركز الثالث والبرونزية فى وزن 90 كيلو جراما، بالفوز على لاعب فرنسا ايف ماثيو دافريفيلى .

لتصبح الميدالية الثانية للجودو المصرى فى تاريخ الدورات الأولمبية، بعد 24 عاما، حيث سبق وأحرز اللاعب محمد رشوان الميدالية الفضية فى أولمبياد عام 1984.