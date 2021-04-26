شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يغلق ملف الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمود علاء مدافع الزمالك، غلق ملف الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الجلسة التي جمعته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وطلب كارتيرون من محمود علاء خلال الجلسة عدم التفكير في الرحيل خلال الفترة القادمة لحاجة الفريق لجهوده، وهو ما تقبله اللاعب ليقرر غلق هذا الملف في الوقت الحالي والتركيز في المباريات المقبلة، بعد دخوله في دائرة اهتمام بعض الأندية السعودية مؤخرا.

من جانبه، أكد تامر النحاس، وكيل أعمال محمود علاء في وقت سابق، أن لاعبه مستمر مع القلعة البيضاء ولن يرحل سوى للاحتراف الخارجي، وقال : "محمود علاء متبقى له ثلاثة مواسم فى عقده مع الزمالك، وأموره مستقرة مع الفريق".

وأضاف تامر النحاس: "تلقى محمود علاء عرضاً خارجياً فى بداية هذا الموسم وكان جيداً للغاية ورفضه النادى وقام بتعديل عقده بنسبة ترضية تصل لـ 90 % ولا يملك أى عروض فى الوقت الحالى".

ويعود محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى مباراة البنك الأهلي، المقرر لها اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تأكد غياب محمد عبد الغني عن المباراة لتعرضه للطرد فى مباراة الإنتاج الحربي التى اقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.