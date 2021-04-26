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عبد الشافى وحسام البدرى أحدث الوجوه فى "زنزانة كورونا"

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القاهرة - سامية سيد - واصلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا مداهمة الرياضيين بعد إعلان نادى الزمالك إصابة  محمد عبد الشافى لاعب الفريق  بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة تحليل "رابيد تيست" الذى خضع له استعدادا قبل مباراة البنك الأهلي التى ستقام مساء الاثنين، إيجابية لينضم "شيفو" إلى أحدث الوجوه فى زنزانة كورونا.

 

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إصابة حسام البدرى بكورونا 

 

أصيب حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التى أجراها عقب إصابة ابنته بالفيروس، ويخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.

 

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الشناوى يغيب عن القمة بسبب كورونا

 

وسبق شيفو والبدرى الكثير من اللاعبين الذين وقعوا فى أسر الكورونا، مثل محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والذى حرمته الفيروس من المشاركة فى مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك ليتم الاستعانة بعلى لطفى فى حراسة مرمى الفريق بدلا من الحارس الأول.

 

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كورونا يحرم القطبين من النجوم فى نهائى أفريقيا 

 

وتسببت كورونا فى حرمان عدد من لاعبى الأهلى والزمالك من خوض نهائى أفريقيا الذى أقيم نوفمبر الماضى وانتهى بفوز الأهلى بدورى الأبطال، مثل أليو ديانج ووليد سليمان، وصالح جمعة، وفى الزمالك عبد الله جمعة، والونش.

 

إجراءات احترازية وتعليمات طبية على الأندية واللاعبين  

 

وهناك مراقبة على الأندية لمتابعة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية على أن يتم استبعاد أى نادٍ يخالف التعليمات للحفاظ على سلامة الجميع، مع وجود لجان تمر على جميع الأندية لمعرفة مدى تنفيذها الإجراءات الموضوعة والبروتوكول، بالإضافة إلى وجود مراقب طبي في كل مباريات الدورى، تنفيذا للإجراءات الاحترازية، ويتم تقديم نصائح للاعبين بأنه يجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية، حتى لا يفقد ناديه جهوده، بالإضافة إلى ضمان مشاركته فى مباريات فريقه.

 

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لاعبو الأهلى والزمالك فى زنزانة كورونا 

 

ومن أبرز لاعبى الأهلى الذين أصيبو بالفيروس فى وقت سابق كل من محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة، بالإضافة إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومحمود عبد المنعم "كهربا، أكرم توفيق، محمد هاني، مروان محسن.

 

 ومن الزمالك محمد عواد، وطارق حامد ومحمود علاء وأوباما والونش وحازم إمام وآخرهم عبد الشافى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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