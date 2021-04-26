شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يلغي مباراته الودية أمام كوكاكولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق دجلة بقيادة التشيلي ماريو سالاس إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر أن تجمع فريقه بكوكاكولا أحد أندية الدرجة الثانية، بسبب ضغط المباريات في مسابقتي الدوري وكأس مصر في الأيام المقبلة.

ورأي الجهاز الفني أن مباراة كوكاكولا تم الاتفاق عليها نهاية الشهر الجاري لتجهيز اللاعبين فى فترة الراحة الطويلة بين مباراتي المقاولون العرب وسموحة في الدوري، لكن بعد تحديد موعد مباراة بتروجت في كأس مصر بينهما، وجد سالاس أنه من الصعوبة خوض اللقاء الودي.

وطلب المدير الفني التشيلي، أيمن كوارشي إداري الفريق الأول لدجلة، بالاعتذار لمسئولي نادي كوكاكولا عن خوض اللقاء الودي، نظرا لخوض الفريق مباراتي بتروجت في الكاس وسموحة في الدوري في ظرف أسبوع.

وطالب المدير الفني لفريق دجلة، لاعبيه بضرورة الفوز على بتروجت في ربع نهائي كاس مصر، والتأهل لنصف النهائي، في اللقاء المقرر أن يجمع الفريقين يوم 29 أبريل الجاري على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وقال سالاس للاعبي دجلة، إن عودة منحنى الفريق بالهزيمة أمام المقاولون العرب، بعد سلسلة من النتائج المميزة يجب ألا تؤثر على معنوياتهم، خاصة أن مباريات الكاس تحتاج تركيزا كبيرا، خاصة أنها البطولة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ موسم دجلة المخيب محليا هذا الموسم.

وحث المدير الفني لدجلة لاعبي الفريق على ضرورة العودة لسكة الانتصارات مرة أخرى من بوابة الكأس، ليرفع من معنويات الفريق الذي ينافس في مراكز الخطر بجدول الدوري الممتاز هذا الموسم.