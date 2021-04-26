شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. عصام عبد الفتاح: أتمنى رؤية التحكيم المصرى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم الرابع عشر من شهر رمضان كانت من نصيب التحكيم المصري على لسان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، والذى تمنى صعود مصر لكأس العالم مرة أخرى ورؤية التحكيم المصري في المونديال.

كما تمنى عبد الفتاح شفاء محمود حسن تريزيجيه نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، الذى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتمنى رئيس لجنة الحكام السابق أن يعود تريزيجيه سريعا من إصابة الصليبى، خصوصا أن المنتخب الوطنى في حاجة لخدماته وجهوده في الفترة القادمة في تصفيات كأس العالم القادمة وبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

قال عبد الفتاح إنه عرض عليه رئاسة لجنة الحكام مع اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجناينى، التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة سابقا، إلا أنه رفض بسبب ظروفه الشخصية وأعماله داخل الكاف .

وأضاف أنه لن يتولى أيضا رئاسة اللجنة مع اللجنة الثلاثية الحالية، مشيرا أنه سيساند أحمد مجاهد رئيس اللجنة وصديقه الشخصى، في الإرتقاء بالحكام والتخطيط لتطوير تقنية الفار عن طريق إلقاء المحاضرات الخاصة على قضاة الملاعب.

وكشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن هناك بعض الحكام تفتقد للخبرات والتي تؤدى في بعض الوقت للأخطاء الساذجة التي يقعون فيها، في الوقت الذى شدد فيه أن الأخطاء لن تنتهى وأن الحكم مثله مثل أي لاعب يكون في يومه ببعض المباريات ويكون غير موفق في بعض المباريات الأخرى.