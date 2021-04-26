وليد صلاح: الزمالك يتعامل بـ"حنية" مع لاعبيه.. وكهربا يملك فرصة أخيرة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، يملك فرصة أخيرة في الفريق، مشيراً إلى أن الزمالك يتعامل مع لاعبيه بشكل "حنين".

وقال وليد صلاح الدين في برنامج "قصة ولعبة" عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "قلت سابقاً أن عبد الله السعيد ليس له بديل في الأهلي، ولكنه يملك أفشة الآن".

وأضاف: "عندما رحل عبد الله السعيد كان الأهلي يلعب بشكل سيء على الرغم من أنه كان يفوز والأهلي سيظل يفوز دائماً، ولكن في مباراة لنادي إنبي رأيت محمد مجدي أفشة وقلت يجب أن يتعاقد النادي معه".

وتابع لاعب الأهلي السابق: "هناك عدد من اللاعبين محتاجين يراجعوا نفسهم، لأن التاريخ يقول إن لو ملحقتش نفسك هتندم، وهذا الأمر ينطبق على إمام عاشور وكهربا، هم لاعبين رائعين، وأقول لكهربا سيفوت المعاد عندما تقوم بشيء أخر كبير، وينقص له فرصة واحدة فقط".

واختتم وليد صلاح: "يجب أن يتعامل الزمالك بشكل جيد مع إمام عاشور، الزمالك يتعامل أحياناً بشكل حنين مع لاعبيه، ويجب أن يتعامل مع إمام عاشور نفسياً، وقلت سابقاً إنه لاعب جيد، وأتمنى له أن يأخذ باله لأن هذا مستقبله".