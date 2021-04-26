انضباط كاف لمصراوي: هناك خطوات قبل إحالة شكوى الزمالك لنا.. ولم ننظر فيها بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف ريموند هاك رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي "كاف"، عن وصول شكوى من نادي الزمالك، لكن هناك شروط قبل النظر فيها.

وقال هاك في تصريحات خاصة لمصراوي:" لدي علم بأن الزمالك أرسل بالفعل شكوى إلى الاتحاد الإفريقي، لكن حتى الآن لم يطلب من اللجنة النظر فيها".

وأضاف:" إدارة الاتحاد الإفريقي في البداية تقوم بالتحقيق في الشكوى وتدرس المستندات المقدمة وإن كانت تستوفي كافة الشروط ثم ترسل إلى لجنة الانضباط كافة الشكاوى المطلوب النظر فيها".

وتابع:" لا يمكن تحديد موعد لإعلان نتيجة النظر الشكوى أو إن كانت تستوفي كافة الشروط ليتم أرسالها للجنة الانضباط".

وفي وقت سابق، صرح عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك بأنهم أرسلوا شكوى بالفعل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وقال الدردير: "قدمنا التظلم بالفعل للاتحاد الإفريقي وهو تأخر لأننا قمنا بترجمته للغتين، وجاري التنسيق مع هاني أبو ريدة من أجل هذا الأمر".

يذكر أن الزمالك ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث بترتيب مجموعته بعد تعادل مولودية الجزائر والترجي التونسي في الجولة الأخيرة.