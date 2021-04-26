زادة: "التوأم" أهم صفقة حسمتها للزمالك.. ولو كان معنا أبو تريكة وبركات لتغير التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق، أن أهم صفقة حسمها للقلعة البيضاء كانت حسام وشقيه إبراهيم حسن، لافتًا أن والدتهما كانت لها دور في حسم تلك الصفقة.

وقال زادة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة :" أهم صفقة تعاقدت معها للزمالك كان حسام وإبراهيم حسن واللي ساعدني في ذلك الأمر والدتهما".

وأضاف:" تواصلت معهما حين كان اللاعبان في تركيا، وكان أحمد رمزي قريب من هما وقدمنا لهما عقد ابتدائي".

وتابع:" تواصلت مع والدتهما على الهاتف المنزلي وقالت لي لا أرغب أن يتواجدا في تركيا، وأثرت عليهم لعودتهما، وكان هناك البعض في مجلس الإدارة غاضب من هذه الصفقة".

وأوضح أن الصفقات التي فشلت في التعاقد معها للزمالك كانت بركات وأبوتريكة، لافتًا أنه سافر قطر من أجل بركات لكنها فشلت بسبب أحد أعضاء الزمالك.

واستطرد:" الثنائي كان سببا في 75% من انتصارات الأهلي وليس جوزيه، والأهلي كان اسرع في حسم صفقة أبوتريكة".

وأتم تصريحاته:" لو كان محمد بركات وأبو تريكة في الزمالك لتغير التاريخ بشكل كبير لصالحنا".