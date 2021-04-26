بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدات والنصر في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة الوحدات والنصر في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يطمح نادي النصر السعودي في تأكيد تأهله بشكلٍ رسمي إلى دور 16، عندما يتقابل مع الوحدات الأردني، اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري ابطال اسيا 2021.

وفض نادي النصر شراكة فولاد خوزستان الإيراني صدارة ترتيب المجموعة في الجولة الماضية، حين فاز عليه بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في الأدور الإقصائية.

في المقابل، يخوض نادي الوحدات مواجهة النصر الليلة كتحصيل حاصل، بعدما فقد آماله في الصعود إلى دور الـ16، حيث خسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

ويتصدر النصر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل السد القطري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فولاد في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل الوحدات الأردني الترتيب بنقطة واحدة في رصيده.

الجدير بالذكر ان المباراة التي جمعت النصر والوحدات في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي أقيمت على نفس الملعب، قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

بث مباشر مباراة الوحدات والنصر

وتذاع مباراة الوحدات والنصر على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والنصر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.