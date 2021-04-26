نتيجة مباراة الوحدة وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا «العنابي يحسم تأهله»

تعرف على نتيجة مباراة الوحدة وبرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

حسم نادي الوحدة الإماراتي تأهله إلى دور الـ16 بعدما ألحق الهزيمة الأولى بفريق برسيبوليس الإيراني بنتيجة (1-0)، اليوم الاثنين، على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا الهندية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الوحدة، المهاجم السلوفيني “تيم ماتافز” في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

وبهذا الانتصار، رفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر برسيبوليس الذي تجمد رصيده عند 12 نقطة، بينما فقد فريق جوا الهندي والريان القطري آمالهم في بلوغ الأدوار الإقصائية حيث يمتلك الأول نقطتين، والثاني نقطة واحدة.

وستحسم الجولة الأخيرة صراع الصدارة بين الوحدة وبرسيبوليس، عندما يلتقي الفريق الإيراني مع الريان القطري، والعنابي مع نادي جوا الهندي.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الوحدة وبرسيبوليس في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

وبدأ الوحدة المباراة بقوة لينجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة الخامسة عن طريق السلوفيني تيم ماتافز الذي استلم الكرة في الجهة اليسرى وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد من زاوية ضيقه سكنت سقف شباك الحارس حامد لاك.

وحاول بيرسيبوليس الضغط بعد ذلك من أجل تعديل النتيجة، دون أن ينجح في تشكيل خطورة على المرمى، باستثناء كرة خادعة من مهدي ترابي أبعدها الحارس الإماراتي محمد الشامسي إلى الركنية.

وكاد عمر خربين أن يسجل الهدف الثاني للوحدة بعدما لاحظ تقدم الحارس لاك وسدد كرة من قبل منتصف الملعب كانت في طريقها إلى الشباك ولكن الحارس الإيراني تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعدها إلى الركنية (34)، ومرت باقي دقائق الشوط الأول دون هجمات خطيرة تذكر.

وفي الشوط الثاني أقحم فريق برسيبوليس معظم عناصره الأساسية من أجل التعديل، وكان حسين كاناني قريب من تعديل النتيجة ولكن رأسيته جاورت المرمى عند الدقيقة (53).

وحرمت العارضة والقائم فريق برسيبوليس من تسجيل هدف التعادل، فعند الدقيقة ردت العارضة تسديدة حسان بهلوان في الدقيقة (56)، كما وقف القائم أمام رأسية البديل أحمد نورالله.

ولعب نادي الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (83)، عقب طرد لاعبه عبدالله أنور، ورغم ذلك نجح العنابي في المحافظة على تقدمه على برسيبوليس بنتيجة (1-0).