بث مباشر | مشاهدة مباراة القوة الجوية والشارقة في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

مشاهدة بث مباشر يلا شوت مباراة القوة الجوية والشارقة في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يتطلع نادي الشارقة الإماراتي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية، عندما يلتقي مع القوة الجوية العراقي، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الشارقة بالإمارات، ضمن الجولة الخامسة في دوري ابطال اسيا 2021.

وتعادل الشارقة في الجولة الماضية أمام باختاكور بنتيجة (1-1)، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار الثالث في دور المجموعات من أجل الإقتراب أكثر من حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة من نهاية هذا الدور.

ورغم صعوبة موقف فريق القوة الجوية تجاه التأهل إلى دور الـ16، بعدما جمع نقطتين فقط من 4 مباريات، إلا أنه ما زال يمتلك فرصة خطف إحدى بطاقتي التأهل شريطة تحقيقه الانتصار على الشارقة في مباراة اليوم، وباختاكور في الجولة الأخيرة.

ويتصدر الشارقة الإماراتي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، ويحتل تركتور سازي تبريز الإيراني المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي باختاكور الأوزبكي في المركز الثالث بـ3 نقاط في رصيده، بينما يتذيل القوة الجوية الترتيب وفي جعبته نقطتين.

وتذاع مباراة القوة الجوية والشارقة على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “محمد الخامسي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة القوة الجوية والشارقة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات.