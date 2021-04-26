يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 26-4-2021، لحساب الجولة 33.

يحل ميلان ضيفاً على لاتسيو على ملعب الأولمبيكو، وعينه على تحقيق الفوز من أجل الأبقاء على آماله فى المنافسة على لقب الكالتشيو، حيث خسارة الروسونيري اليوم قد تحسم اللقب لجاره انتر ميلان (المتصدر).

ويتواجد ميلان في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن المتصدر نادي إنتر ميلان، ويتبقى على نهاية الدوري الإيطالي 6 جولات، ويحتاج الميلان لتحقيق الفوز بجميع مبارياته القادمة، على أمل خسارة الأنتر في أربع جولات قادمة من أجل حسم اللقب لصالحه.

في المقابل، يتواجد نادي لاتسيو في المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 58 نقطة، ويبتعد عن صاحب المركز الرابع بفارق 7 نقاط، ويرغب لاتسيو في إختتام البطولة بتواجده في المربع الذهبي لذلك سيسعي اليوم الى تحقيق الفوز.

وشهدت الجولة الماضية فى الدوري الايطالي خسارة ميلان أمام ساسولو بنتيجة 1-2، وخسارة ايضاً للاتسيو أمام نابولي بنتيجة 2-5.

جدير بالذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الدوري قد انتهي بفوز ميلان بنتيجة 3-2، فى المباراة التي جمعتهم على ملعب سان سيرو يوم 23-12-2020.

بث مباشر ميلان ولاتسيو

تنطلق صافرة بداية مباراة ميلان ولاتسيو فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش، بأدارة الحكم “دانيلي أورساتو”.

وتُنقل مباراة ميلان ولاتسيو فى الدوري الايطالي على قناة بي إن سبورتس إتش دي (3)، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

لاتسيو (-) ميلان

الدوري الايطالي (الجولة 33)

ملعب الأولمبيكو